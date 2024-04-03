Патріарх Варфоломій закликав святкувати Великдень одною датою

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня християн східного і західного обрядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Catolic Curture.
Патріарх Варфоломій висловив сподівання, що домовленість про спільну дату діятиме вже наступного року.
"Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року (20 квітня за обома календарями - ред.) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства", - сказав він.
Водночас Патріарх зауважив важливість даного питання у світлі майбутнього 1700-річного ювілею у 2025 році, що знаменує скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.
"Серед центральних обговорень було питання про встановлення спільних термінів проведення великодніх святкувань. Ми налаштовані оптимістично, оскільки з обох боків є добра воля і бажання. Бо, дійсно, скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!", - підсумував він.
Варто зауважити, що навіть після переходу ПЦУ на новоюліанський стиль обчислюють дату Великодня, як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).
Нагадаємо, 24 травня ПЦУ на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.
Зазначимо, що ПЦУ остаточно ще не перейшла на новий стиль, рішення мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.
Детальніше про те, чому ПЦУ вирішила перейти на новий стиль - у матеріалі РБК-Україна.
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