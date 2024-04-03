Патріарх Варфоломій закликав святкувати Великдень одною датою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Catolic Curture .

Патріарх Варфоломій висловив сподівання, що домовленість про спільну дату діятиме вже наступного року.

"Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року (20 квітня за обома календарями - ред.) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства", - сказав він.

Водночас Патріарх зауважив важливість даного питання у світлі майбутнього 1700-річного ювілею у 2025 році, що знаменує скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.

"Серед центральних обговорень було питання про встановлення спільних термінів проведення великодніх святкувань. Ми налаштовані оптимістично, оскільки з обох боків є добра воля і бажання. Бо, дійсно, скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!", - підсумував він.