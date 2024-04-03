Патриарх Варфоломей призвал праздновать Пасху одной датой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Catolic Curture .

Патриарх Варфоломей выразил надежду, что договоренность о совместной дате будет действовать уже в следующем году.

"Молим Господа Славы, чтобы грядущее празднование Пасхи в следующем году (20 апреля по обоим календарям – ред.) не было просто случайным совпадением, а стало началом единой даты ее празднования как для восточного, так и для западного христианства", - сказал он.

В то же время Патриарх отметил важность данного вопроса в свете предстоящего 1700-летнего юбилея в 2025 году, что знаменует созыв Первого Вселенского Синода в Никее.

"Среди центральных обсуждений был вопрос об установлении совместных сроков проведения пасхальных празднований. Мы настроены оптимистично, поскольку с обеих сторон есть добрая воля и желание. Потому что действительно скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!", - подытожил он.