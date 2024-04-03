Патриарх Варфоломей призвал праздновать Пасху одной датой
Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к совместной дате празднования Пасхи христиан восточного и западного обрядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Catolic Curture.
Патриарх Варфоломей выразил надежду, что договоренность о совместной дате будет действовать уже в следующем году.
"Молим Господа Славы, чтобы грядущее празднование Пасхи в следующем году (20 апреля по обоим календарям – ред.) не было просто случайным совпадением, а стало началом единой даты ее празднования как для восточного, так и для западного христианства", - сказал он.
В то же время Патриарх отметил важность данного вопроса в свете предстоящего 1700-летнего юбилея в 2025 году, что знаменует созыв Первого Вселенского Синода в Никее.
"Среди центральных обсуждений был вопрос об установлении совместных сроков проведения пасхальных празднований. Мы настроены оптимистично, поскольку с обеих сторон есть добрая воля и желание. Потому что действительно скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!", - подытожил он.
Какие праздники остаются неизменными
Следует заметить, что даже после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль вычисляют дату Пасхи по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).
Напомним, 24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняло решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.
Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.
Детальнее о том, почему ПЦУ решила перейти на новый стиль -в материале РБК-Украина.
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