UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Патриарх Варфоломей в ходе визита в США попал в больницу

Автор: Дмитрий Левицкий

Вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице. Патриарх второй день находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald.

Перед отправлением на службу в собор Святой Софии, как сообщает The National Herald, патриарх Варфоломей чувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график.

Учитывая неважное самочувствие патриарха, его врач посоветовал отдых. Варфоломея с

Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патриарх Варфоломей