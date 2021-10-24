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Патріарх Варфоломій в ході візиту до США потрапив в лікарню

Автор: Дмитро Левицький

Вселенський патріарх Варфоломій опинився в американській лікарні. Патріарх другий день перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Herald.

Перед відправленням на службу в собор Святої Софії, як повідомляє The National Herald, патріарх Варфоломій почувався погано. На його самопочуття вплинув тривалий переліт до США та дуже завантажений графік.

З огляду на недобре самопочуття патріарха, його лікар порадив відпочинок. Варфоломія з

Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.

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Патріарх Варфоломій