Патріарх Російської православної церкви Кирил міг у 1970-х роках шпигувати на користь Радянського Союзу у Женеві, де він був представником РПЦ при Всесвітній раді церков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SonntagsZeitung .

За інформацією видання, розсекречені архіви свідчать, що Кирил працював на КДБ та був розвідником. Він займався шпигунством, коли перебував у Женеві. Там його головним завданням було впливати на Всесвітню раду церков, в якій тоді знаходилося багато радянських агентів.

РПЦ відмовилася будь-яким чином коментувати таку інформацію у ЗМІ. При цьому в посольстві Росії у Швейцарії назвали публікацію "прикладом русофобії" та відкинули всі звинувачення на адресу патріарха Кирила.

Зазначимо, що патріарх Кирил підтримує агресивну повномасштабну війну Росії проти України, під час якої загинула велика кількість мирного населення.