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Патріарх Кирил шпигував для СРСР у Швейцарії, прикриваючись посадою, - ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 20:47
Патріарх Кирил шпигував для СРСР у Швейцарії, прикриваючись посадою, - ЗМІ Фото: патріарх РПЦ Кирил (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Патріарх Російської православної церкви Кирил міг у 1970-х роках шпигувати на користь Радянського Союзу у Женеві, де він був представником РПЦ при Всесвітній раді церков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SonntagsZeitung.

За інформацією видання, розсекречені архіви свідчать, що Кирил працював на КДБ та був розвідником. Він займався шпигунством, коли перебував у Женеві. Там його головним завданням було впливати на Всесвітню раду церков, в якій тоді знаходилося багато радянських агентів.

РПЦ відмовилася будь-яким чином коментувати таку інформацію у ЗМІ. При цьому в посольстві Росії у Швейцарії назвали публікацію "прикладом русофобії" та відкинули всі звинувачення на адресу патріарха Кирила.

Зазначимо, що патріарх Кирил підтримує агресивну повномасштабну війну Росії проти України, під час якої загинула велика кількість мирного населення.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирил заявляв, що смерть на війні проти України нібито є жертвою змиє всі гріхи солдатів РФ.

Також ми писали, що патріарх Кирил пропонував віруючим у Росії кілька днів молитися за здоров'я диктатора Володимира Путіна.

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