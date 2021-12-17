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Пассажиры вылетели из окна: в Харькове произошло ДТП с пострадавшими

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Харьков, Пятница 17 декабря 2021 08:42
Пассажиры вылетели из окна: в Харькове произошло ДТП с пострадавшими Фото: в Харькове произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 2day.kh.ua.

В салоне на момент аварии находились пассажиры, которые вылетели из окон автомобиля и получили травмы.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen.

Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".

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