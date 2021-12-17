Пассажиры вылетели из окна: в Харькове произошло ДТП с пострадавшими
Фото: в Харькове произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta. Пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 2day.kh.ua.
В салоне на момент аварии находились пассажиры, которые вылетели из окон автомобиля и получили травмы.
В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen.
Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".