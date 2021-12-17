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Пасажири вилетіли з вікна: у Харкові сталася ДТП із постраждалими

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Харків, П'ятниця 17 грудня 2021 08:42
Пасажири вилетіли з вікна: у Харкові сталася ДТП із постраждалими Фото: у Харкові сталася ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На Білгородському шосе в Харкові зіткнулися автомобілі Кіа Optima і таксі Volkswagen Jetta. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 2day.kh.ua.

У салоні на момент аварії перебували пасажири, які вилетіли з вікон автомобіля та отримали травми.

Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Kia та 25-річний пасажир таксі Volkswagen.

Слідчі зареєстрували інформацію в Єдиному обліку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Свідків аварії просять повідомити інформацію до поліції за номером телефону "102".

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