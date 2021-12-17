Пасажири вилетіли з вікна: у Харкові сталася ДТП із постраждалими
Фото: у Харкові сталася ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
На Білгородському шосе в Харкові зіткнулися автомобілі Кіа Optima і таксі Volkswagen Jetta. Постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 2day.kh.ua.
У салоні на момент аварії перебували пасажири, які вилетіли з вікон автомобіля та отримали травми.
Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Kia та 25-річний пасажир таксі Volkswagen.
Слідчі зареєстрували інформацію в Єдиному обліку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Свідків аварії просять повідомити інформацію до поліції за номером телефону "102".