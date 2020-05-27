Пассажиры в масках и полупустые поезда: как УЗ будет выходить из карантина

Возобновление пассажирский перевозок в Украине планируется с 1 июня
В Украине в рамках ослабление карантина возобновляет работу железнодорожное сообщение с 1 июня. Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах и все пассажиры должны быть в масках.
Как УЗ будет выходить из карантина, сообщает пресс-служба УЗ.
На сайте железной дороги открыли продажу билетов на 14 поездов. Впрочем, поезда будут полупустые. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины.
Билеты уже продаются через сервис покупки на сайте УЗ. Также с сегодняшнего дня планируется открытие ж/д касс.
Восстановление пассажирский перевозок в Украине планируется с 1 июня. Хотя, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что это произойдет уже на этой неделе. В Министерстве инфраструктуры пообещали не поднимать цены на железнодорожные билеты.
На станции "Киев-Пассажирский" установлена новая система видеонаблюдения. Там разместили 22 камеры, оснащенные системой распознавания лиц. Такие в будущем могут появится и на пригородных вокзалах.
Напомним, вчера УЗ открыла продажу на 5 поездов Интерсити+.
Также РБК-Украина писало, что сегодня началась продажа на 9 поездов дальнего следования.
Автор: Анастасия Рокитна