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Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Колумбии, есть жертвы

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Колумбия, Вторник 28 декабря 2021 04:27
Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Колумбии, есть жертвы Фото: пассажирский автобус сорвался в пропасть в Колумбии (caracol.com.co)
Автор: Артур Родивилов

В центральной части Колумбии, пассажирский автобус, который ехал по трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин, сорвался с моста в пропасть. Есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tiempo.

В результате автокатастрофы погибли семь человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров были ранены, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Причины трагического происшествия пока что не установлены.

Ранее мы писали, что в Перу автобус упал в овраг, есть жертвы.

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