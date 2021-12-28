Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Колумбии, есть жертвы

В центральной части Колумбии, пассажирский автобус, который ехал по трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин, сорвался с моста в пропасть. Есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tiempo .

В результате автокатастрофы погибли семь человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров были ранены, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Así rescataba las personas que fallecieron en la madrugada de hoy en la autopista Medellín Bogotá a la altura de San Luis.#accidentesdetránsito #DenunciasAntioquia #SomosDenunciasAntioquia pic.twitter.com/jO2D8wFa8d — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2021

Причины трагического происшествия пока что не установлены.