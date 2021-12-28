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Пасажирський автобус зірвався у прірву в Колумбії, є жертви

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Колумбія, Вівторок 28 грудня 2021 04:27
Пасажирський автобус зірвався у прірву в Колумбії, є жертви Фото: пасажирський автобус зірвався у прірву в Колумбії (caracol.com.co)
Автор: Артур Родивилов

У центральній частині Колумбії, пасажирський автобус, який їхав по трасі, що з'єднує столицю країни Боготу і місто Медельїн, зірвався з моста в прірву. Є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tiempo.

Унаслідок автокатастрофи загинули семеро людей, включаючи водія. Ще 20 пасажирів були поранені, кілька людей перебувають у важкому стані.

Причини трагічної події поки що не встановлені.

Раніше ми писали, що у Перу автобус впав у яр, є жертви.

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