Пасажирський автобус зірвався у прірву в Колумбії, є жертви
Фото: пасажирський автобус зірвався у прірву в Колумбії (caracol.com.co)
У центральній частині Колумбії, пасажирський автобус, який їхав по трасі, що з'єднує столицю країни Боготу і місто Медельїн, зірвався з моста в прірву. Є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tiempo.
Унаслідок автокатастрофи загинули семеро людей, включаючи водія. Ще 20 пасажирів були поранені, кілька людей перебувають у важкому стані.
Así rescataba las personas que fallecieron en la madrugada de hoy en la autopista Medellín Bogotá a la altura de San Luis.#accidentesdetránsito #DenunciasAntioquia #SomosDenunciasAntioquia pic.twitter.com/jO2D8wFa8d— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2021
Причини трагічної події поки що не встановлені.
Раніше ми писали, що у Перу автобус впав у яр, є жертви.