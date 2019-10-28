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Пассажиров аэропорта "Киев" эвакуируют из-за подозрительной сумки

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 12:37
Пассажиров аэропорта "Киев" эвакуируют из-за подозрительной сумки
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

Эвакуацию объясняют "чрезвычайной ситуацией"

С терминала аэропорта "Киев" имени Сикорского начали эвакуацию пассажиров. Об этом написала журналистка BBC Ольга Мальчевская в Facebook.

По словам журналистки, эвакуацию объясняют "чрезвычайной ситуацией", однако некоторых пассажиров продолжают сажать на рейс.

"Из аэропорта" Жуляны "всех эвакуируют, в объявлении говорится, что произошла" чрезвычайная ситуация ". Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Люди не понимают, идти на посадку, или на выход ", - говорится в сообщении.

Пассажиров аэропорта &quot;Киев&quot; эвакуируют из-за подозрительной сумкиНапомним, 28 октября полиция проверяет информацию о массовом минировании во Львове и Херсоне. Полиции на электронную почту написали о том, что отель и международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого заминированы.

Кроме того, по данным местных СМИ, полиция проверяет информацию о заминировании в Херсоне отеля, аэропорта и телебашни.

Также РБК-украина сообщало, что полиции Одессы также сообщили о заминировании отеля и аэропорта. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

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