Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

20 апреля границу пересекли 6,9 тысяч человек

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток на границе Украины достиг рекордного минимума. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что на прошлой неделе наблюдался стабильный пассажиропоток на уровне 9-10 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины. Однако перед выходными ненадолго фиксировался незначительный рост количества пропускных операций.

"Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысячи человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тысячи пропускных операций", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на государственной границе с 22 марта выявили более 70 человек, которые нарушили правила карантина после того, как давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ужесточила карантин на границе и закрыла еще 10 пропускных пунктов. В частности, закрылись пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией. Таким образом, на сегодня на государственной границе Украины работают всего 9 пунктов.