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Пасажиропотік на кордоні України досяг рекордного мінімуму

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 14:20
Пасажиропотік на кордоні України досяг рекордного мінімуму
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

20 квітня кордон перетнули 6,9 тисяч осіб

Через пандемію коронавірусу пасажиропотік на кордоні України досяг рекордного мінімуму. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що минулого тижня спостерігався стабільний пасажиропотік на рівні 9-10 тисяч осіб на добу на в'їзд і виїзд з України. Однак перед вихідними ненадовго фіксувалося незначне зростання кількості пропускних операцій.

"Вже на Великдень пасажиропотік різко знизився до 7,1 тисячі осіб на добу, а вчора досяг рекордного мінімуму. За минулу добу прикордонники здійснили 6,9 тисячі пропускних операцій", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на державному кордоні з 22 березня виявили понад 70 осіб, які порушили правила карантину після того, як давали добровільну згоду на 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилила карантин на кордоні і закрила ще 10 пропускних пунктів. Зокрема, закрилися пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією. Таким чином, на сьогодні на державному кордоні України працюють всього 9 пунктів.

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