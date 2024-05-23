ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів: деталі

Євросоюз, Четвер 23 травня 2024 13:23
UA EN RU
У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів: деталі Фото: Паспортний сервіс за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У закордонних підрозділах ДП "Документ" за кордоном відновлюють порядок "живої черги" при оформленні документів. Подати заяву без попереднього запису можна з 22 травня.

Водночас частині українських громадян за кордоном послуги у паспортних сервісах наразі недоступні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на pasport.org.ua.

У центрах "Паспортного сервісу" за кордоном відновили порядок "живої черги" на подачу заяв-анкет на оформлення документів. Із 15 квітня був доступний лише онлайн-запис для отримання послуг у всіх закордонних підрозділах ДП "Документ".

Водночас подати заяву на оформлення документів у "Паспортному сервісі" у Стамбулі українці зможуть лише до 24 травня. Із 25 травня до 30 вересня 2024 року мобільні комплекси у цьому місті будуть працювати лише для видачі готових документів, які були оформлені до 24 травня. Це пов'язано із початком процесу припинення діяльності підрозділу ДП "Документ" на території Туреччини.

У паспортних сервісах за кордоном наразі не приймають заяви на оформлення документів у чоловіків призовного віку. Зазначається, що з 18 травня 2024 року оформлення паспортних документів громадянам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років відбуватиметься за умови наявності військово-облікових документів.

"Порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогоднішній день не встановлений. У зв'язку з чим прийом документів вказаної категорії чоловіків тимчасово припиняється до прийняття відповідної постанови", - пояснюється на сайті "Паспортного сервісу".

Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Нагадаємо, ми писали, які послуги продовжує надавати ДП "Документ" за кордоном. 23 квітня призупинили видачу готових документів через технічні причини.

Також ми розповідали, які послуги українські громадяни можуть отримати у консульствах та центрах ДП "Документ" за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
паспорт України Документи
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити