"Паспортизация" превращает ОРДЛО в поле для фальсификаций российских выборов, - Гармаш

Он отметил, что сейчас никто не может проконтролировать, сколько на самом деле "паспортов" было выдано и сообщил, что в последние дни российские чиновники активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года на оккупированной территории Донбасса. Для этого там воссоздали так называемую "ЦИК" "ДНР".

"Оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически, полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, - проконтролировать сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы", - отметил Гармаш.

Он предположил, что массовость посещения избирательных участков, скорее всего, Россия обеспечит проведением какого-нибудь бессмысленного "референдума".

"К тому же, до сентября еще полгода, - за это время они могут нарисовать и миллионную "статистику" новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут "отданы" за единороссов, или других, нужных Путину партий…Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…", - сказал журналист.