"Паспортизація" перетворює ОРДЛО в поле для фальсифікацій російських виборів, - Гармаш

Він зазначив, що зараз ніхто не може проконтролювати, скільки насправді "паспортів" було видано і повідомив, що останнім часом російські чиновники активно заговорили про проведення голосування на виборах до Держдуми Росії у вересні 2021 року на окупованій території Донбасу. Для цього там відтворили так звану "ЦВК" "ДНР".

"Окупований Донбас стає сірою зоною для виборчого процесу в Росії. Фактично, полем фальсифікації російських виборів. Оскільки ніхто не може, по-перше, проконтролювати скільки насправді паспортів видано; по-друге, скільки з новонавернених росіян-донеччан прийдуть на ці вибори", - зазначив Гармаш.

Він припустив, що масовість відвідування виборчих дільниць, швидше за все, Росія забезпечить проведенням якогось безглуздого "референдуму".

"До того ж до вересня ще півроку, за цей час вони можуть намалювати і мільйонну "статистику" нових російських виборців. Природно, всі ці голоси будуть "віддані" за "єдиноросів", або інших, потрібних Путіну партій...Росія багато витрачає на Донбас. Тепер він повинен відпрацьовувати це не тільки кров'ю...", - сказав журналіст.