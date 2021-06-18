Паспорта России получили более 630 тысяч жителей ОРДЛО, - Данилов

В настоящее время Российская Федерация незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО. Такие действия РФ ставят под вопрос проведение выборов на Донбассе.

"630 тысяч паспортов, Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия (гражданам ОРДЛО - ред.) - это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", - заявил Данилов.

По его словам, когда у людей на Донбассе есть российские паспорта, проводить там украинские выборы было бы достаточно странно.