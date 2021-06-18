Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів ОРДЛО, - Данілов

В даний час Російська Федерація незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО. Такі дії РФ ставлять під питання проведення виборів на Донбасі.

"630 тисяч паспортів, Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні знаходяться фактично в тій резервації, яку і створила Росія (громадянам ОРДЛО - ред.) - це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", - заявив Данілов.

За його словами, коли у людей на Донбасі є російські паспорти, проводити там українські вибори було б досить дивно.