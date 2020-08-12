Паспорта в форме книжечки постепенно выведут из обращения

Кабинет министров одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этим законом в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотокарточку во время оформления паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеено новую фотокарточку после достижения лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта

Таким образом, при следующей дате в которой нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.

Напомним, в апреле Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера плательщика налогов.

Отметим, Верховный суд Украины обязал органы миграционной службы выдавать паспорта в форме книжки противникам биометрических ID-карт.