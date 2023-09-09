Паспорт і код в Україні можна отримати одночасно, але не всім. Які умови

"Під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити та номер платника податків в Державній міграційній службі", - йдеться в повідомленні.

В відомстві додали, що паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

При цьому оформити і паспорт і код можна лише при умові, щоб дитина обов'язково мала зареєстроване місце проживання.

Як отримати послугу:

зібрати необхідні документи;

звернутися для оформлення паспорта до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення особи.

Для оформлення паспорта особа подає: