Паспорт и код в Украине можно получить одновременно, но не всем. Какие условия

При оформлении паспорта в Украине можно одновременно оформить и номер налогоплательщика. Правда, такая услуга доступна только подросткам, которые оформляют паспорт впервые и только при одном условии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
"При оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что впервые оформляемый паспорт выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.
При этом оформить и паспорт и код можно только при условии, чтобы ребенок обязательно имел зарегистрированное место жительства.
Как получить услугу:
Для оформления паспорта нужно предоставить:
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, потерявшие паспорт за границей, могут обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Украины, чтобы оформить новый документ или получить удостоверение лица, которое предоставит право вернуться домой. Подробнее о процедуре - читайте в материале.
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