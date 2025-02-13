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Паспорт-книжечка або ID-картка: коли обмін стане обов’язковим

Україна, Четвер 13 лютого 2025 09:00
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Паспорт-книжечка або ID-картка: коли обмін стане обов’язковим Фото: що вибрати та коли обмін обов'язковий( GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними, і їх можна обміняти на ID-картку за бажанням. Обов’язковий обмін відбувається у випадках зміни інформації або пошкодження документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Законодавство не встановлює кінцевої дати чинності цих документів, тому їх можна використовувати і надалі, якщо не виникають інші обставини.

Однак є випадки, коли обмін паспорта є обов’язковим:

  • Зміна інформації в документі (наприклад, у разі зміни прізвища або імені).
  • Непридатність паспорта до використання через фізичні пошкодження або фото, що унеможливлюють ідентифікацію особи.
  • Досягнення 25 чи 45 років і невклеювання фото у паспорт-книжечку протягом одного місяця. Важливо: це правило не стосується періоду воєнного стану!

Під час воєнного стану паспорти-книжечки, до яких не вклеєно фото після досягнення 25 або 45 років (якщо строк вклеювання фото настав після 24 січня 2022 року), підлягають вклеюванню нової фотокартки протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

ID-картка - це сучасний документ, що має багато переваг перед паспортом-книжечкою:

  • Вбудований електронний носій для підвищеної безпеки.
  • Кращий захист персональних даних.
  • Зручний доступ до державних електронних послуг, зокрема через портал державних послуг "Дія".
  • Містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Таким чином, обмін паспорта на ID-картку не є обов’язковим, якщо ваш паспорт-книжечка у належному стані. Проте, ID-картка пропонує безліч переваг і може бути корисним інструментом для доступу до електронних послуг і підвищення безпеки ваших персональних даних.

Нагадаємо, що якщо потрібно продовжити термін дії паспорта для виїзду за кордон, це можна зробити в підрозділах ДМС. Але за наявності нагальної потреби виїзду або через консульські установи.

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