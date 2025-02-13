ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Паспорт-книжечка или ID-карта: когда обмен станет обязательным

Украина, Четверг 13 февраля 2025 09:00
UA EN RU
Паспорт-книжечка или ID-карта: когда обмен станет обязательным Фото: что выбрать и когда обмен обязателен (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе, и их можно обменять на ID-карту по желанию. Обязательный обмен происходит в случаях изменения информации или повреждения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Законодательство не устанавливает конечной даты действия этих документов, поэтому их можно использовать и в дальнейшем, если не возникают другие обстоятельства.

Однако есть случаи, когда обмен паспорта является обязательным:

  • Изменение информации в документе (например, в случае смены фамилии или имени).
  • Непригодность паспорта к использованию из-за физических повреждений или фото, которые делают невозможным идентификацию личности.
  • Достижение 25 или 45 лет и невклеивание фото в паспорт-книжечку в течение одного месяца. Важно: это правило не касается периода военного положения!

Во время военного положения паспорта-книжечки, в которые не вклеены фото по достижении 25 или 45 лет (если срок вклеивания фото наступил после 24 января 2022 года), подлежат вклеиванию новой фотографии в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.

ID-карта - это современный документ, имеющий много преимуществ перед паспортом-книжечкой:

  • Встроенный электронный носитель для повышенной безопасности.
  • Лучшая защита персональных данных.
  • Удобный доступ к государственным электронным услугам, в частности через портал государственных услуг "Дія".
  • Содержит информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).

Таким образом, обмен паспорта на ID-карту не является обязательным, если ваш паспорт-книжечка в надлежащем состоянии. Тем не менее, ID-карта предлагает множество преимуществ и может быть полезным инструментом для доступа к электронным услугам и повышения безопасности ваших персональных данных.

Напомним, что если нужно продлить срок действия паспорта для выезда за границу, это можно сделать в подразделениях ГМС. Но при наличии насущной необходимости выезда или через консульские учреждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паспорт України Дия ГМС
NEWS
Россия ночью запустила 140 "Шахедов": как отработала ПВО
Россия ночью запустила 140 "Шахедов": как отработала ПВО
DAILY
Комбат 3-й ОШБ Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБ Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?