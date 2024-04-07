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"Паспорт за 2 дні". Українців попередили про нову схему обману від шахраїв

Ілюстративне фото: українців попередили про нову схему обману від шахраїв щодо паспортів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні є чітко визначені терміни для оформлення паспортних документів. Однак часто шахраї намагаються ввести людей в оману, та обіцяють виготовити документи швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві нагадали, що срок виготовлення паспорта громадянина України - від 10 до 20 робочих днів, а для виїзду за кордон - від 3 до 20. Однак аферисти розміщують оголошення про послугу так званого посередництва та пропонують "спрощену процедуру" оформлення.

У поліції нагадали, що такі пропозиції є незаконними, а отримати документи можна лише особисто у:

  • Територіальних підрозділах Державної міграційної служби.
  • Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
  • Підрозділах Паспортного сервісу ДП "Документ"

"Закликаємо користуватися актуальною та перевіреною інформацією, яка завжди доступна на офіційному сайті ДМС України", - сказано у повідомленні.

Шахрайство в Україні

За даними НБУ, у 2023 році шахрайство з платіжними картками найчастіше відбувалося через Інтернет - 83% від загальної кількості випадків. Лише 17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Під час повномасштабної війни шахраї в Україні стали ще активнішими. Вони "наживаються" на FPV-дронах для передової, продають фейкові документи для перетину кордону, відкривають несправжні збори та намагаються дискредитувати благодійні фонди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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