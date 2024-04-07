"Паспорт за 2 дня". Украинцев предупредили о новой схеме обмана от мошенников

В ведомстве напомнили, что срок изготовления паспорта гражданина Украины – от 10 до 20 рабочих дней, а для выезда за границу – от 3 до 20. Однако аферисты размещают объявления об услуге так называемого посредничества и предлагают "упрощенку" оформления.

В полиции напомнили, что такие предложения незаконны, а получить документы можно только лично в:

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы.

Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Подразделения Паспортного сервиса ГП "Документ"

"Призываем пользоваться актуальной и проверенной информацией, которая всегда доступна на официальном сайте ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Мошенничество в Украине

По данным НБУ, в 2023 году мошенничество с платежными карточками чаще всего происходило через Интернет – 83% от общего количества случаев. Только 17% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Во время полномасштабной войны мошенники в Украине стали еще активнее. Они "наживаются" на FPV-дронах для передовой, продают фейковые документы для пересечения границы, открывают ненастоящее собрание и пытаются дискредитировать благотворительные фонды.

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