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"Паспорт за 2 дня". Украинцев предупредили о новой схеме обмана от мошенников

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новой схеме обмана от мошенников по паспортам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине четко определены сроки для оформления паспортных документов. Однако часто мошенники пытаются ввести людей в заблуждение и обещают изготовить документы быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

В ведомстве напомнили, что срок изготовления паспорта гражданина Украины – от 10 до 20 рабочих дней, а для выезда за границу – от 3 до 20. Однако аферисты размещают объявления об услуге так называемого посредничества и предлагают "упрощенку" оформления.

В полиции напомнили, что такие предложения незаконны, а получить документы можно только лично в:

  • Территориальные подразделения Государственной миграционной службы.
  • Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
  • Подразделения Паспортного сервиса ГП "Документ"

"Призываем пользоваться актуальной и проверенной информацией, которая всегда доступна на официальном сайте ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Мошенничество в Украине

По данным НБУ, в 2023 году мошенничество с платежными карточками чаще всего происходило через Интернет – 83% от общего количества случаев. Только 17% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Во время полномасштабной войны мошенники в Украине стали еще активнее. Они "наживаются" на FPV-дронах для передовой, продают фейковые документы для пересечения границы, открывают ненастоящее собрание и пытаются дискредитировать благотворительные фонды.

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