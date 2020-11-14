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Пасмурно, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Погода в Украине в субботу, 14 ноября, будет пасмурной и прохладной. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +1 до +11 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня, несмотря на облачную погоду на всей территории Украины осадков не предусматривают. Самая высокая температура будет наблюдаться в южных и западных регионах.

В западных областях температура воздуха днем составит от +6 до +8 тепла, а ночью от -1 до +4.

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В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +1 +8, а ночью она опустится до 0 +3 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +11 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут -5 +5 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +8, а ночью от -1 до +3.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине принесет первый снег уже до конца этой недели.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.

Прогноз погоды
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