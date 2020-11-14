Пасмурно, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в субботу, 14 ноября, будет пасмурной и прохладной. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +1 до +11 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Таким образом, сегодня, несмотря на облачную погоду на всей территории Украины осадков не предусматривают. Самая высокая температура будет наблюдаться в южных и западных регионах.
В западных областях температура воздуха днем составит от +6 до +8 тепла, а ночью от -1 до +4.
В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +1 +8, а ночью она опустится до 0 +3 градусов.
В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +11 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут -5 +5 градусов.
В Киеве и области сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +8, а ночью от -1 до +3.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине принесет первый снег уже до конца этой недели.
Также РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.