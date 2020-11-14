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Похмуро, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Погода в Україні у суботу, 14 листопада, буде похмурою та прохолодною. Температура повітря сьогодні буде коливатися від +1 до +11 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні попри хмарну погоду на всій території України опадів не передбачають. Найвища температура спостерігатиметься у південних та західних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +6 до +8 тепла, а вночі від 1 до +4.

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У центральних та північних областях температура повітря вдень прогріється до +1 +8, а вночі вона опуститься до 0 +3 градусів.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +2 +11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть -5 +5 градусів.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде похмуро. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +8, а вночі від -1 до +3.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні принесе перший сніг вже до кінця цього тижня.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

Прогноз погоди
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