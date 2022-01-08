ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Киев, Суббота 08 января 2022 20:00
Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра мокрый снег и гололедица на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 9 января, в Украине на всей территории ожидается пасмурная погода, мокрый снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В течение завтрашнего дня мокрый снег ожидается практически во всех регионах страны. На юге и в Крыму пройдут дожди. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Синоптики прогнозируют на всей территории Украины юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха 9 января составит:

  • на западе днем от -0 до +2, ночью от -2 до -5;
  • на севере днем от 0 до +2, ночью - от -5 до -2;
  • на востоке днем от 0 до +2, ночью - от -2 до -10;
  • на юге днем от +5 до +8, ночью - от -3 до 0;
  • в центре днем от 0 до +4, ночью - от -2 до -5.

Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 9 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра также ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать отметок от -1 до +1, ночью - от -2 до -4 градусов.

Пасмурно, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 9 января (meteo.gov.ua)

Напомним, завтра в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за ухудшения погоды, запрет начет действовать с 07:00.

Отметим, накануне синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на рождественские выходные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Укргидометцентр
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане