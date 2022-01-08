Похмуро, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

У неділю, 9 січня, в Україні на всій території очікується похмура погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від -1 до +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Протягом завтрашнього дня мокрий сніг очікується практично у всіх регіонах країни. На півдні і в Криму пройдуть дощі. Вночі та вранці на дорогах утворюється ожеледиця. Синоптики прогнозують на всій території України південно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 9 січня становитиме:

на заході вдень від -0 до +2, вночі від -2 до -5;

на півночі вдень від 0 до +2, вночі - від -5 до -2;

на сході вдень від 0 до +2, вночі - від -2 до -10;

на півдні вдень від +5 до +8, вночі - від -3 до 0;

у центрі вдень від 0 до +4, вночі - від -2 до -5.

Фото: погода в Україні 9 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра також очікується похмура погода з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах. Температура повітря вдень сягатиме позначок від -1 до +1, вночі - від -2 до -4 градусів.

Фото: погода в Києві 9 січня (meteo.gov.ua)