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Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха поднимется до +8.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе Украины сегодня преимущественно без осадков, мокрый снег ожидается только в Волынской и Ровенской областях. Днем от +1 до +8, ночью от -2 до +2. На севере мокрый снег, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

В центральной части тоже прогнозируются осадки, дневная температура от +2 до +4, ночью от 0 до +2. На востоке сухо, днем от +2 до +5, ночью от 0 до +2.

На юге тоже без осадков, днем от +2 до +6, ночью от -1 до +3.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ожидается мокрый снег, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Осадки прогнозируются только в ночное время.

Отметим, РБК-Украина писало, что в последние дни зимы ожидается практически весенняя погода.

Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что погода в ближайшие дни будет теплой. Но в то же время оттепель поднимет уровень воды в реках и будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.

В частности, уровень воды поднимется в реках на западе Украины. Негативных последствий не прогнозируется. Вода поднимется в таких реках: Днестр, Прут, Сирет и так далее.

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