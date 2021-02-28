Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в регионах

На западе Украины сегодня преимущественно без осадков, мокрый снег ожидается только в Волынской и Ровенской областях. Днем от +1 до +8, ночью от -2 до +2. На севере мокрый снег, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

В центральной части тоже прогнозируются осадки, дневная температура от +2 до +4, ночью от 0 до +2. На востоке сухо, днем от +2 до +5, ночью от 0 до +2.

На юге тоже без осадков, днем от +2 до +6, ночью от -1 до +3.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ожидается мокрый снег, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Осадки прогнозируются только в ночное время.