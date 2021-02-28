Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха поднимется до +8.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
На западе Украины сегодня преимущественно без осадков, мокрый снег ожидается только в Волынской и Ровенской областях. Днем от +1 до +8, ночью от -2 до +2. На севере мокрый снег, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.
В центральной части тоже прогнозируются осадки, дневная температура от +2 до +4, ночью от 0 до +2. На востоке сухо, днем от +2 до +5, ночью от 0 до +2.
На юге тоже без осадков, днем от +2 до +6, ночью от -1 до +3.
В Киеве сегодня ожидается мокрый снег, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Осадки прогнозируются только в ночное время.
Отметим, РБК-Украина писало, что в последние дни зимы ожидается практически весенняя погода.
Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что погода в ближайшие дни будет теплой. Но в то же время оттепель поднимет уровень воды в реках и будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.
В частности, уровень воды поднимется в реках на западе Украины. Негативных последствий не прогнозируется. Вода поднимется в таких реках: Днестр, Прут, Сирет и так далее.