Пасмурно, но местами до +10 градусов: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от +1 до +10, а ночью на всей территории страны ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +8, а ночью от -6 до -2 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +1 до +5. Ночью температура опустится до -1 +1.

В южных регионах столбики термометров днем покажут +3 +8, а ночью температура воздуха будет в пределах +1 +4.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 0 +2 градусов, а ночью температура опустится до -1 +1.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололед. Вместе с тем, 4-5 декабря следует ожидать потепление.