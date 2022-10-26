Пасла кіз і наступила на снаряд. Під Харковом пенсіонерка підірвалася на міні

На Харківщині біля смт Козача Лопань на міні підірвалася пенсіонерка. Вона наступила на снаряд, коли пасла кіз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні вибухнула 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями", - розповів він.

Синєгубов нагадав, що у регіоні діє високий рівень мінної небезпеки. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування територій. Тільки за минулу добу було знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.

"Втім, поки що розмінуються лише об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги. Закликаю всіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг тощо", - додав він.