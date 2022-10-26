Пасла коз и наступила на снаряд. Под Харьковом пенсионерка подорвалась на мине

В Харьковской области возле пгт Казачья Лопань на мине подорвалась пенсионерка. Она наступила на снаряд, когда пасла коз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харьковском районе возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Она госпитализирована с ранениями", - рассказал он.

Синегубов напомнил, что в регионе действует высокий уровень минной опасности. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий. Только за минувшие сутки был обезврежен 291 взрывоопасный предмет.

"Впрочем, пока разминируются только объекты критической инфраструктуры и основные дороги. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, обочинами дорог и т.д.", - добавил он.