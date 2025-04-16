Паска не головне. Як підготуватись до Великодня, щоб максимально духовно його прожити

Як підготуватись до свята, щоб духовно його прожити

Митрополит наголошує, що до Великодня потрібно не лише дотримуватись посту, а й посповідатися й запричаститися.

"Важливо посповідатися перед святом Великодня і причаститися святих христових таїн, очистити нашу душу й освятити її. Оскільки освячення душі значно важливіше за освячення паски", - каже священослужитель.

Ще одним з етапів духовної підготовки до свята - згадування Ісуса та його жертву, яку він приніс заради людства.

"У Страсний тиждень, який ще називають Пасха страждань Христових, ми згадуємо останні дні Спасителя нашого Господа Ісуса Христа і його страждання, які завершаться у Гетсиманському саду і розп'яттям на Голгофі. І, звісно, Воскресінням, до якого ми всі й готуємося", - говорить Драбинко.

Чому Великдень святкують за старим стилем

У 2023 українська церква перейшла на новоюліанський календар. Тоді фіксовані свята змістились на 13 днів, втім, за словами митрополита, на сам цикл не вплинуло.

"Богослужбовий цикл як був, так він і звершується, але вже згідно з новоюліанським календарем. А Великдень, згідно з постановою Православної Церкви, відзначається зараз за старим стилем - по староюліанському календарю. Тобто Великдень і супутні до нього свята - це виокремлення", - пояснює священнослужитель.

Він також наголосив, що зараз ведуться розмови про те, аби святкувати Великдень із церквами західної традиції в один день, але коли і як це буде - не варто загадувати наперед.