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Пашинян звинуватив дві країни ОДКБ у підготовці війни в Карабасі проти Вірменії

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дві країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у 2020 році допомагали Азербайджану в підготовці війни проти Вірменії у Нагірному Карабасі.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на news.ru.

"У 2020 році в підготовці війни брали участь наші союзники. Не на нашому боці. Я знаю дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці до війни проти нас", - сказав Пашинян.

Однак називати ці країни він не став.

До цього прем'єр-міністр Вірменії заявив, що Єреван і Баку не можуть уявити собі мирний процес, оскільки не знають, що це таке. За його словами, ситуація схожа з польотами в космос, які колись здавалися неймовірними.

Пашинян також зазначив, що підписання документа між Єреваном і Баку про делімітацію ділянки кордону є великою удачею. На його думку, важливо, що делімітація відбувається відповідно до топографічної карти Генштабу Збройних сил СРСР 1976 року.

Своєю чергою спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що республіка зацікавлена в переговорах з Азербайджаном. Він зазначив, що діалог Єревана і Баку в рамках переговорів щодо мирної угоди триває.

Війна за Нагірний Карабах

Нагадаємо, війна у регіоні Нагірного Карабаху на азербайджансько-вірменському кордоні тривала з перервами кілька десятиліть.

У вересні 2024 року Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах.

Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах. Водночас країни досі не уклали угоду.

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