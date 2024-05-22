Пашинян звинуватив дві країни ОДКБ у підготовці війни в Карабасі проти Вірменії

"У 2020 році в підготовці війни брали участь наші союзники. Не на нашому боці. Я знаю дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці до війни проти нас", - сказав Пашинян.

Однак називати ці країни він не став.

До цього прем'єр-міністр Вірменії заявив, що Єреван і Баку не можуть уявити собі мирний процес, оскільки не знають, що це таке. За його словами, ситуація схожа з польотами в космос, які колись здавалися неймовірними.

Пашинян також зазначив, що підписання документа між Єреваном і Баку про делімітацію ділянки кордону є великою удачею. На його думку, важливо, що делімітація відбувається відповідно до топографічної карти Генштабу Збройних сил СРСР 1976 року.

Своєю чергою спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що республіка зацікавлена в переговорах з Азербайджаном. Він зазначив, що діалог Єревана і Баку в рамках переговорів щодо мирної угоди триває.