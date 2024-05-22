Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе против Армении

"В 2020 году в подготовке войны участвовали наши союзники. Не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - сказал Пашинян.

Однако называть эти страны он не стал.

До этого премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку не могут представить мирный процесс, поскольку не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, когда-то казавшимися невероятными.

Пашинян также отметил, что подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей. По его мнению, важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой Генштаба Вооруженных сил СССР 1976 года.

В свою очередь спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.