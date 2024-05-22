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Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе против Армении

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Две страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2020 году помогали Азербайджану в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на news.ru.

"В 2020 году в подготовке войны участвовали наши союзники. Не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - сказал Пашинян.

Однако называть эти страны он не стал.

До этого премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку не могут представить мирный процесс, поскольку не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, когда-то казавшимися невероятными.

Пашинян также отметил, что подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей. По его мнению, важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой Генштаба Вооруженных сил СССР 1976 года.

В свою очередь спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.

Война за Нагорный Карабах

Напомним, война в регионе Нагорного Карабаха на азербайджанско-армянской границе продолжалась с перерывами несколько десятилетий.

В сентябре 2024 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч кв. км, которая также включает Нагорный Карабах. В то же время страны до сих пор не заключили соглашение.

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