Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе против Армении

Две страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2020 году помогали Азербайджану в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на news.ru.
"В 2020 году в подготовке войны участвовали наши союзники. Не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - сказал Пашинян.
Однако называть эти страны он не стал.
До этого премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку не могут представить мирный процесс, поскольку не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, когда-то казавшимися невероятными.
Пашинян также отметил, что подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей. По его мнению, важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой Генштаба Вооруженных сил СССР 1976 года.
В свою очередь спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.
Напомним, война в регионе Нагорного Карабаха на азербайджанско-армянской границе продолжалась с перерывами несколько десятилетий.
В сентябре 2024 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.
Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч кв. км, которая также включает Нагорный Карабах. В то же время страны до сих пор не заключили соглашение.
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