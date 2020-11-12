Пашинян заявил, что вопрос Карабаха не решен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписанное соглашение с РФ и Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе не предусматривает решения территориального вопроса. Его позиция относительно Арцаха остается неизменной.

Об этом Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

"Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как был нерешенным, так и остается нерешенным, и еще предстоит работа", - сказал он.

Пашинян вновь объяснил, что соглашение было подписано из-за опасения попасть в окружение 25 тысяч военных Азербайджана.

"Когда создается ситуация, когда военнослужащий не может влиять на ситуацию, то он не должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ", - сказал премьер-министр Армении.

Он также отметил, что в тылу уже не было боеспособных сил, которые могли бы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Напомним, 9 ноября Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России по прекращению войны в Нагорном Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты, участники которого требуют отставки Пашиняна. Правоохранители уже задержали 129 человек.

Кроме того, в Армении правоохранители уже задержали 10 оппозиционных лидеров, которых обвиняют в организации массовых акций протеста в Ереване.