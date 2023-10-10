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Пашинян відкинув можливість розміщення миротворців РФ з Карабаху у Вірменії

Єреван, Вівторок 10 жовтня 2023 18:44
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Пашинян відкинув можливість розміщення миротворців РФ з Карабаху у Вірменії Фото: Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські миротворці мають повернутися на територію РФ у випадку, якщо вони вийдуть з Нагірного Карабаху.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю Громадському телебаченню.

"Якщо російські миротворці покинуть Нагірний Карабах, то вони мають вирушити до Росії", - наголосив Пашинян.

Так він прокоментував можливість розміщення російських миротворців у Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" на території Нагірного Карабаху, внаслідок якого невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Минулого тижня глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Вже сьогодні МЗС РФ заявило, що діяльність їхніх миротворців на території Нагірного Карабаху зараз обговорюється з Азербайджаном.

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