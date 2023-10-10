Пашинян отверг возможность размещения миротворцев РФ из Карабаха в Армении
Российские миротворцы должны будут вернуться на территорию РФ в случае, если они выйдут из Нагорного Карабаха.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению.
"Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны отправиться в Россию", - подчеркнул Пашинян.
Так он прокомментировал возможность размещения российских миротворцев в Армении.
Что предшествовало
Напомним, несколько недель назад Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" на территории Нагорного Карабаха, в результате которого непризнанная "республика" капитулировала.
При этом Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона.
На прошлой неделе глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающую Нагорный Карабах.
Уже сегодня МИД РФ заявили, что деятельность их миротворцев на территории Нагорного Карабаха сейчас обсуждается с Азербайджаном.
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