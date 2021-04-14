Пашинян назвал сроки своей отставки с должности премьера Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку в последнюю декаду апреля. Об этом он договорился с оппозицией страны и президентом Арменом Саркисяном.
Об этом сообщает издание Aysor.
"Я собираюсь уйти в отставку в последней декаде апреля. После этого, согласно договоренностям, достигнутым между парламентскими силами и президентом, выборы премьер-министра состоятся на седьмой день с соблюдением надлежащих процедур", - заявил он.
Премьер Армении добавил, что снова выдвинет себя на пост главы правительства.
"Остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", - сообщил он.
Напомним, о том, что Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до выборов, стало известно в середине марта. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера.
Кроме того, ранее Пашинян объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени прошлого года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.