Пашинян назвал сроки своей отставки с должности премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку в последнюю декаду апреля. Об этом он договорился с оппозицией страны и президентом Арменом Саркисяном.

"Я собираюсь уйти в отставку в последней декаде апреля. После этого, согласно договоренностям, достигнутым между парламентскими силами и президентом, выборы премьер-министра состоятся на седьмой день с соблюдением надлежащих процедур", - заявил он.

Премьер Армении добавил, что снова выдвинет себя на пост главы правительства.

"Остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", - сообщил он.