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Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до досрочных выборов

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сохранит свои полномочия до досрочных парламентских выборов. Другие варианты не обсуждаются.

Об этом заявил вице-спикер парламента Ален Симонян, передает armeniasputnik.am.

По его словам, до проведения досрочных парламентских выборов 20 июня Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьера.

"Другой вариант не обсуждается и не обсуждался", - отметил Симонян.

Согласно действующему законодательству Армении, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если премьер-министр уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового главу правительства. Ожидается, что Пашинян объявит отставку 20 апреля.

Напомним, ранее Пашинян объявил досрочные выборы в Армении и заявил, что они пройдут 20 июня. По его словам, дата согласована с лидерами оппозиции.

С новой силой политический кризис в Армении разгорелся после того, как военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, но тот в ответ инициировал отставки в местном Генеральном штабе. В итоге противники действующего премьера на протяжении нескольких недель проводили акции протеста, и Пашинян предложил провести досрочные выборы.

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Новости Украины АрмениявыборыНикол Пашинян
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