Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до дострокових виборів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян збереже свої повноваження до дострокових парламентських виборів. Інші варіанти не обговорюються.

Згідно з чинним законодавством Вірменії, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо прем'єр-міністр піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового главу уряду. Очікується, що Пашинян оголосить відставку 20 квітня.

"Інший варіант не обговорюється і не обговорювався", - зазначив Симонян.

Нагадаємо, раніше Пашинян оголосив дострокові вибори у Вірменії і заявив, що вони відбудуться 20 червня. За його словами, дата узгоджена з лідерами опозиції.

З новою силою політична криза у Вірменії розгорілася після того, як військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, але той у відповідь ініціював відставки в місцевому Генеральному штабі. В результаті супротивники чинного прем'єра протягом декількох тижнів проводили акції протесту, і Пашинян запропонував провести дострокові вибори.