Пашинян щодо можливості виходу з ОДКБ: є побоювання, що воно вийде з Вірменії

"Нещодавно, в результаті контактів з низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії", - заявив Пашинян.

За його словами, така заява "є не простою грою слів і має дуже серйозний зміст".

Він наголосив, що раніше в ОДКБ запевняли, що для них кордон між Вірменією та Азербайджаном є "червоною лінією".

"Коли минулого року відбулися події на дільницях Сотка та Хознавара (в районі Нагірного Карабаху - ред.), ми, природно, звернулися до ОДКБ і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демаркований і не делімітований. Звідси виникло питання: де проходить цей червона лінія?", - додав прем'єр.

Пашинян зазначив, що відповідь на це питання є важливою не лише для Вірменії, а й для самої організації.

"Бо сказати, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, значить сказати, що немає ОДКБ, тому що ОДКБ має зону відповідальності, яка позначена кордонами. Якщо немає кордону, то немає зони відповідальності, якщо немає зони відповідальності, то немає й організації" , - Розповів він.

Також вірменський прем'єр наполіг на фіксуванні організацією "акту агресії проти Вірменії".