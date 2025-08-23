ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пашинян пояснив відмову від претензій на Карабах: цю модель нав'язав СРСР

Вірменія, Субота 23 серпня 2025 17:33
UA EN RU
Пашинян пояснив відмову від претензій на Карабах: цю модель нав'язав СРСР Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час публічного виступу з нагоди 35 років ухвалення декларації про незалежність країни відмовився від вимог так званого "Карабаського руху".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Пашинян заявив, що вимоги "Карабаського руху" були засновані на моделі патріотизму, який Вірменії нав'язала ще радянська влада. Реальної незалежності Вірменія досягла, уклавши мирну угоду з Азербайджаном та відмовившись від претензій на Карабах.

Щодо декларації про незалежність Вірменії, яку ухвалили 23 серпня 1990 року, і де йдеться про "возз’єднання Вірменської РСР та Нагірного Карабаху", Пашинян зазначив, що вона висловлювала "колективні настрої політичної та інтелектуальної еліти у Вірменії за часів її ухвалення".

Прем'єр пояснив, що настрої формувалися під впливом радянської моделі патріотизму, який був спрямований назовні, а не на вірменську територію, що й призвело до багаторічної війни за регіон Нагорного Карабаху.

За радянських часів Карабах входив до складу Азербайджану, хоча там було переважно вірменське населення. У 1988 році виник так званий "Карабаський рух", діяльність якого призвела до кривавого конфлікту в регіоні. Продовжувати підтримувати його вимоги зараз, через 35 років, було б згубним для країни загалом.

"Результат діяльності руху - стратегічна неможливість існування незалежної вірменської держави, оскільки країна, яка існує в контексті зовнішнього конфлікту, не може побудувати реальної незалежності. Республіка Вірменія зараз більш незалежна, ніж будь-коли", - резюмував Пашинян.

Мир між Вірменією та Азербайджаном

Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія перебували у стані війни понад 30 років, з моменту проголошення незалежності. Однак у 2020 і 2023 роках Баку повернув під свій контроль Нагірний Карабах, тим самим деокупувавши свою землю.

При цьому 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися із президентом США Дональдом Трампом.

У присутності американського лідера вони підписали мирну угоду, яка передбачає створення транзитного коридору. Йдеться про Зангезурський коридор, який з'єднає Азербайджан з автономною республікою Нахічевань, оминаючи Іран і Росію.

На це вже істерично відреагували Іран та Росія. Обидва режими виступили із заявами. Зокрема в Ірані насмілилися заявити, що країна заблокує будівництво транспортного коридору на Південному Кавказі. А в Кремлі почали заявляти, що потрібно врахувати "думку Росії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вірменія Нікол Пашинян
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"