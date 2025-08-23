Пашинян пояснив відмову від претензій на Карабах: цю модель нав'язав СРСР

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час публічного виступу з нагоди 35 років ухвалення декларації про незалежність країни відмовився від вимог так званого "Карабаського руху".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Пашинян заявив, що вимоги "Карабаського руху" були засновані на моделі патріотизму, який Вірменії нав'язала ще радянська влада. Реальної незалежності Вірменія досягла, уклавши мирну угоду з Азербайджаном та відмовившись від претензій на Карабах.

Щодо декларації про незалежність Вірменії, яку ухвалили 23 серпня 1990 року, і де йдеться про "возз’єднання Вірменської РСР та Нагірного Карабаху", Пашинян зазначив, що вона висловлювала "колективні настрої політичної та інтелектуальної еліти у Вірменії за часів її ухвалення".

Прем'єр пояснив, що настрої формувалися під впливом радянської моделі патріотизму, який був спрямований назовні, а не на вірменську територію, що й призвело до багаторічної війни за регіон Нагорного Карабаху.

За радянських часів Карабах входив до складу Азербайджану, хоча там було переважно вірменське населення. У 1988 році виник так званий "Карабаський рух", діяльність якого призвела до кривавого конфлікту в регіоні. Продовжувати підтримувати його вимоги зараз, через 35 років, було б згубним для країни загалом.

"Результат діяльності руху - стратегічна неможливість існування незалежної вірменської держави, оскільки країна, яка існує в контексті зовнішнього конфлікту, не може побудувати реальної незалежності. Республіка Вірменія зараз більш незалежна, ніж будь-коли", - резюмував Пашинян.