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Пашинян отрицает потерю контроля над Шуши

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отрицает потерю контроля над городом Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. Ранее в Нагорном Карабахе заявили о потере контроля над населенным пунктом.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пашинян сообщил, что бои между армянскими и азербайджанскими войсками за город, который находится возле Степанакерта - столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, - продолжаются до сих пор.

"Бои за Шуши продолжаются", - заявил армянский премьер.

Отметим, бои в Нагорном Карабахе продолжаются уже несколько месяцев. Азербайджанские силы постепенно возвращают контроль над оккупированной Арменией территорией. Сегодня азербайджанские военные дошли до города Шуши.

Напомним, в Баку заявляли, что город Шуши взят в окружение азербайджанскими военными.

Позже представитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о потере контроля над Шуши. Он добавил, что азербайджанские военные уже подходят к Степанакерту.

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Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян