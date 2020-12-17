Пашинян может объявить об отставке 31 декабря

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря.

Об этом пишет газета "Грапарак".

По данным газеты, ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.

"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - пишет издание.

Напомним, ранее Пашинян назвал условие, при котором уйдет в отставку - лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа.

Отметим, Пашинян подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, которое предусматривает вывод армянских войск с территории Карабаха и отход большей ее части под контроль Азербайджана.

После этого в Армении вспыхнули акции протеста, во время которых демонстранты требовали отставки Пашиняна.

Также РБК-Украина писало, что за отставку Пашиняна выступил президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.