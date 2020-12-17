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Пашинян може оголосити про відставку 31 грудня

Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян може оголосити про свою відставку. Це він може зробити 31 грудня.

Про це пише газета "Грапарак".

За даними газети, зараз прискорений процес реформування Виборчого кодексу.

"Пашинян під час новорічного послання 31 грудня оголосить про свою відставку і проведення позачергових парламентських виборів", - пише видання.

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Нагадаємо, раніше Пашинян назвав умову, при якій піде у відставку - лише при наявності достовірних результатів волевиявлення народу.

Зазначимо, Пашинян підписав мирну угоду з Нагірного Карабаху з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Росії Володимиром Путіним, яка передбачає виведення вірменських військ з території Карабаху і відхід більшої її частини під контроль Азербайджану.

Після цього у Вірменії спалахнули акції протесту, під час яких демонстранти вимагали відставки Пашиняна.

Також РБК-Україна писало, що за відставку Пашиняна виступив президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.

Прогноз погоди
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Новини України Нікол Пашинян