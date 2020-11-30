Пашинян объяснил отказ от варианта Путина по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал свою версию переговоров с президентом России Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что отказался сдать город Шуша.

Он изложил версию на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, 19 октября ему позвонил президент непризнанной "НКР" Араик Арутюнян и сказал, "что войну надо остановить".

После этого Пашинян, по его словам, позвонил Путину и сказал, что нужно разместить российских миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора. Российский президент согласился, и Пашинян должен был позвонить еще раз после обсуждений, говорится в публикации.

По словам Пашиняна, на следующий день Путин позвонил и сообщил, что Алиев согласился, однако миротворцы должны разместиться не вдоль линии НКАО, а на фактической линии соприкосновения, так как азербайджанские военные не хотят отходить от позиций в Гадруте и Талише. Кроме того, Армения должна была взять на себя обязательства по возвращению азербайджанцев в Шушу.

"Прекращение огня стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, я не представляю возможность сдать Шушу Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шушу азербайджанцев. Когда я представил мои аргументы, он сказал, что это логично и он не был хорошо осведомлен о некоторых тонкостях", - добавил Пашинян.

По словам премьера, при его согласии доля азербайджанского населения в Шуши превысила бы 90% и Баку стал бы контролировать дорогу в Степанакерт. Пашинян уверен, что, если бы он согласился сдать Шушу, Азербайджан выдвинул бы новое условие - потребовал бы контроль над дорогой Кармир Шука - Шуша.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.