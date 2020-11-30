Пашинян пояснив відмову від варіанту Путіна щодо Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів свою версію переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним перед підписанням тристоронньої угоди про перемир'я в Нагірному Карабасі. Пашинян заявив, що відмовився здати місто Шуша.

Він виклав версію на своїй сторінці у Facebook.

За словами Пашиняна, 19 жовтня йому подзвонив президент невизнаної "НКР" Араїк Арутюнян і сказав, "що війну треба зупинити".

Після цього Пашинян, за його словами, зателефонував Путіну і сказав, що потрібно розмістити російських миротворців вздовж колишнього кордону Нагірно-Карабахської автономної області і Лачинського коридору. Російський президент погодився, і Пашинян повинен був подзвонити ще раз після обговорень, говориться в публікації.

За словами Пашиняна, на наступний день Путін зателефонував і повідомив, що Алієв погодився, однак миротворці мають розміститися не уздовж лінії НКАО, а на фактичній лінії зіткнення, тому, що азербайджанські військові не хочуть відходити від позицій в Гадруті і Талиші. Крім того, Вірменія мала взяти на себе зобов'язання з повернення азербайджанців в Шушу.

"Припинення вогню стало неможливим, тому, що я сказав, що навіть якщо погоджуся в питанні Гадрута, я не уявляю можливість здати Шушу Азербайджану. Президент Росії здивувався, чому я проти повернення в Шушу азербайджанців. Коли я представив мої аргументи, він сказав, що це логічно і він не був добре обізнаний про деякі тонкощі", - додав Пашинян.

За словами прем'єра, при його згоді частка азербайджанського населення в Шуші перевищила б 90% і Баку став би контролювати дорогу в Степанакерт. Пашинян впевнений, що, якби він погодився здати Шушу, Азербайджан висунув нову умову - зажадав би контроль над дорогою Кармир Шука - Шуша.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.